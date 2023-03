Napoli, il prefetto non si arrende: verso un nuovo divieto per i tifosi dell'Eintracht

Nuovo divieto in arrivo per i tifosi dell'Eintracht: il prefetto, dopo la decisione di ieri del Tar della Campania, che ha annullato il provvedimento di divieto di vendita di biglietti per i tifosi dell'Eintracht, è pronto nelle prossime ore a emettere un nuovo provvedimento restrittivo.

Dunque, la strategia prevede che non dovrebbe essere impugnato il decreto del Tar della Campania (non ci sarebbe tempo per la discussione) ma dovrebbe (condizionale d'obbligo) emesso un nuovo provvedimento di divieto di trasferta modificato rispetto a quello bocciato dal Tar. Nel corso del comitato per l'ordine pubblico verranno decise le mosse da adottare per evitare l'arrivo in città dei tifosi da Francoforte.

E' possibile, dunque, che possa essere emesso un divieto più limitativo, anche per aggirare quanto contenuto nelle motivazioni della V sezione del tar che parla di provvedimento immotivato e troppo estensivo. In ogni caso, un nuovo divieto sarà, in ogni caso, un provvedimento unico nel suo genere perché se questo genere di atti è usuale in Italia, non lo è per le manifestazioni Uefa. Facilmente immaginabili le reazioni in Germania al cospetto di questo confusione istituzionale made in Italy,