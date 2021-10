Napoli-Torino e le mozzarelle: lo scatto diventa virale in rete

Non avrà portato a casa i tre punti, eppure il Torino non ha lasciato il Maradona e Napoli a mani vuote. La squadra granata, infatti, ha fatto ritorno in Piemonte con un bel carico di mozzarelle: lo scatto delle buste adagiate all'interno del pullman granata al momento di lasciare l'hotel ha fatto il giro del web ed è immediatamente diventato virale.

