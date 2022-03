Udinese, il rammarico di Cioffi: «Abbiamo sbagliato atteggiamento»

Servivano punti importanti per la salvezza, e nel primo tempo il desiderio di Gabriele Cioffi sembrava potersi realizzare. Poi il crollo nella ripresa per l'Udinese: «Guarderò a cosa ha funzionato per poter ripartire» ha detto l'allenatore dell'Udinese a fine partita «Non mi è piaciuto però l'atteggiamento avuto in avvio di gara, eravamo troppo passivi. Poi abbiamo spinto molto perché abbiamo quelle qualità. Abbiamo rispettto il Napoli ma ci siamo giocati la partita e lo faremo con tutte».

Un'ottima Udinese per la prima parte di match, elementi da salvare per il prosieguo del campionato. «Abbiamo corso, lottato, giocato con idee, non posso dire troppo alla squadra» ha continuato Cioffi «Non portiamo punti a casa ma abbiamo fatto un gran lavoro soprattutto offensivamente. Nella ripresa siamo entrati in campo per gestire, se avessimo avuto più coraggio avremmo potuto far più male a questo Napoli».