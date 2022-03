Napoli-Veretout, pista non si riapre: «Il club ha altri obiettivi di mercato»

I grandi lavori di mercato della prossima estate potrebbero riaprire la pista che porta Jordan Veretout al Napoli? L'ipotesi, con il centrocampista in probabile uscita da Roma, resta remota secondo l'agente del calciatore Mario Giuffredi. «Il Napoli non prende calciatori così. L'idea è quella di andare sui giovani e visto il momento storico che si vive dal punto di vista finanziario va bene. Ci sono già tanti giocatori esperti: c'è Lobotka, Elmas è giovane ma ha esperienza, Anguissa è esperto così come Zielinski».

«Il Napoli ha già tanti centrocampisti di una certa esperienza e non è detto che non ne metta un altro ma più giovane» ha continuato a Radio Marte. «Nel calcio oggi tutti sono portati a fare questo tipo di di discorso. Penso che il club fino a quando non avrà la certezza di andare in Champions non inizierà a fare mercato. Di Lorenzo? Ieri parlavamo in treno e mi parlava del sentimento che ha per la città. Ci tiene tantissimo a continuare il suo percorso in azzurro. Poi le strade del Signore sono infinite».