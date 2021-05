Napoli-Verona, Juric non fa sconti: «Andremo a giocarla al massimo»

Per l'ultima gara dell'anno, il Napoli di Gennaro Gattuso affronterà il Verona di Juric: battere l'Hellas significherebbe per gli azzurri approdare nuovamente in Champions League. «Noi andremo a Napoli a fare la partita al massimo, consapevoli che all'andata abbiamo vinto trovandoli in un momento non perfetto. So quanto significa per i tifosi, andremo a giocare una grande partita».

«Non bisogna fare grandi proclami, io preparo la squadra come fosse una gara fondamentale, perché è giusto sia così dopo il percorso che abbiamo fatto» ha continuato in conferenza stampa Juric, altro allenatore col futuro incerto: «Ho parlato con il club dopo tanto tempo, mi hanno detto come stanno le cose. Mi prenderò qualche giorno per pensare e decidere sul da farsi. Zaccagni al Napoli? Sicuramente avrà le sue offerte, deciderà con calma: siamo tutti consapevoli che se arrivano grandi squadre è difficile rifiutare, ma in questo momento certe le puoi rifiutare rispetto agli anni passati».