Napoli-Verona 0-0: possesso di palla record ma il gol è svanito

Il Napoli non sfonda il muro del Verona; finisce 0-0 al Maradona. Gli azzurri ora sono primi in classifica con 14 punti di vantaggio sulla Lazio a otto giornate dalla fine e domenica riprenderà la corsa scudetto a Torino contro la Juventus.

Intanto gli azzurri hanno ritrovato Osimhen, in campo negli ultimi venti minuti e già grande protagonista con la traversa colpita con un tiro fortissimo e il tifo del Maradona: due elementi molto importanti per il ritorno dei quarti di finale di Champions di martedì contro il Milan, partita in cui ci sarà da ribaltare la sconfitta di misura (0-1) al Meazza.

Spalletti cambia cinque pedine rispetto alla trasferta di San Siro, in panchina Lobotka, Kvaratskhelia e Zielinski che entrano per l'assalto finale e non viene impiegato Rrahmani al suo posto Juan Jesus che giocherà martedì al posto dello squalificato Kim. In cabina di regia c'è Demme, tridente con Raspadori centravanti, e Politano e Lozano esterni mai pericoloso. Il Verona è chiuso a tripla mandata, guadagna tempo in ogni situazione possibile sui calci di punizione e sui falli laterali e ricorre al fallo sistematico (l'arbitro in totale concede solo 5 minuti di recupero) e così la squadra scaligera resiste e conquista un punto pesantissimo nella lotta salvezza avvicinandosi a tre lunghezze di distacco dallo Spezia quart'ultimo.

Il Napoli non riesce a sfondare nonostante il possesso di palla record (quasi l'80 per cento) e non segna per la seconda partita consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite. E l'ultimo brivido lo corrono proprio gli azzurri sul contropiede solitario di Ngonge che calcia fuori da ottima posizione dopo una lunga corsa con la palla al piede nell'azione nata da un contatto su Kvaratskhelia non giudicato falloso dall'arbitro.

Una delle proteste degli azzurri con il direttore di gara La Penna di Roma (ci sono anche quelle di Osmihen che finisce giù in area di rigore), oltre alle troppe perdite di tempo concesse agli avversari.