Verona, Tudor fa festa al Maradona: «Un punto meritato, ci dà fiducia»

Come il collega Juric qualche mese fa, anche Igor tudor si prende un punto al Maradona e ferma nuovamente il Napoli. «Siamo stati compatti, è una cosa che abbiamo migliorato in queste settimane» ha spiegato il croato al temrine del match. «siamo cresciuti nella nostra capacità difensiva, poi in avanti creiamo sempre qualcosa perché abbiamo qualità. Dopo la Juve anche contro il Napoli abbiamo fatto ottime cose, è un punto meritato che ci inorgoglisce e ci motiva per il futuro».

«Il calcio si evolve e dobbiamo evolverci anche noi allenatori» ha spiegato a Dazn Tudor. «Ho lavorato tanto in questi anni e sto provando a metterlo sul campo anche in settimana con questo Verona. Ho una squadra forte e pronte al sacrificio, stasera era una prova fondamentale per capire come sappiamo reagire alle buone cose fatte fin qui. Ora prepariamoci per l'Empoli, è una partita per noi fondamentale».