Napoli-Verona, Zaffaroni si prende un punto: «Un pari che ci regala morale»

Un punto al Maradona contro il Napoli per continuare a sperare. Missione riuscita per il Verona di Marco Zaffaroni che guadagna ancora un po' sullo Spezia. «È un punto che vale tantissimo per noi, ci deve dare morale e fiducia per il continuo della stagione» ha detto l'allenatore dei gialloblu «Sarà un finale intenso, questo pareggio ci deve dare fiducia, siamo soddisfatti della prestazione».

«Occasione nel finale? Che peccato, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. L'avevamo preparata come è andata: attenzione, intensità, il Napoli è una grande squadra e ti mette all'angolo. Quando potevamo ripartire, però, l'abbiamo sempre fatto» ha continuato a fine partita Zaffaroni, ai microfoni di Dazn. Lo Spezia dista ora tre punti: «Sapevamo che avremmo difeso più bassi del solito, perciò ho scelto Lasagna e lui ha fatto bene, ha caratteristiche eccezionali. Dobbiamo lottare fino alla fine, ogni gara è l'ultima spiaggia e questo ci porterà via tante energie. La squadra ha sempre reagito alla grande, ora dobbiamo tirare tutto quello che abbiamo» ha concluso.