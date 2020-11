Il primo omaggio extra Napoli di Napolimania è per l'ex capitano della Roma. Proprio in concomitanza della uscita del film «Mi chiamo Francesco Totti» il marchio di Enrico e Marianna Durazzo ha messo in commercio la t-shirt «Neapolitan Respect Francesco Totti 10», appunto dedicata al campione simbolo della Roma e della romanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA