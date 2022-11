Calcio e contenuti multimediali: Napolitano manager Veedly

Veedly entra nel mercato del digital advertising a supporto dello sviluppo tecnologico e della commercializzazione, compresa la raccolta pubblicitaria, di piattaforme dedicate alla distribuzione di contenuti multimediali on-demand del mondo dello sport. La società, tra le altre cose, seguirà il progetto affidato al gruppo dalla Lega Serie A che riguarda ideazione, sviluppo tecnologico e commercializzazione di una nuova piattaforma multimediale di proprietà. La nuova infrastruttura tecnologica consentirà la distribuzione di contenuti multimediali, tra i quali gli highlights di tutte le partite di serie A, Coppa Italia Italia e della Ea Sports Supercup per le prossime due stagioni sportive.

A guidare Veedly sarà Lucio Napolitano. Classe 1980, napoletano, il manager arriva in Veedly portando il frutto delle sue esperienze pregresse che lo hanno visto ricoprire ruoli di responsabilità crescente in aziende della industry digitale, dapprima Tiscali Adv quindi Sky, Iol e in ultimo Teads.