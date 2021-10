Nations League, diretta Italia-Belgio ore 15. Formazioni ufficiali: Raspadori dal 1' con Pellegrini e Acerbi

Vale un posto prestigioso nel ranking, la finalina di Torino, allo Juventus Stadium, tra Italia e Belgio. Quinta e prima, rispettivamente, le nazionali dei due Roberto - Mancini e Martinez - vogliono rimanere là, dove stanno, specie in vista del Mondiale in Qatar del 2022, e di accoppiamenti favorevoli nei gironi della kermesse internazionale della Fifa. Quindi no, la gara di oggi delle 15 non serve solo per accapparrarsi l'ultimo gradino del podio della Nations League: il treno per la gloria (e di un altro trofeo da esibire in bacheca) è passato per gli azzurri mercoledì e per i Diavoli Rossi il giorno dopo, quando entrambe hanno perso.

E poi ci sono meccanismi da oliare e alternative da trovare. Anche in questo caso per entrambi. Perché se il nostro ct ha dubbi su chi piazzare al centro dell'attacco, in assenza di Ciro Immobile e Andrea Belotti - e al momento sembra in pole position Giacomo Raspadori su Moise Kean -, l'allenatore spagnolo dei belgi non è messo meglio senza i suoi pezzi da novanta Romelu Lukaku e Eden Hazard. Sperimentare sarà il leit motiv. Per "noi", anche in difesa e a centrocampo.

SEGUI LA DIRETTA DI ITALIA-BELGIO

Italia-Belgio, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): 21 Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 15 Acerbi, 23 Bastoni, 13 Emerson; 18 Barella, 5 Locatelli, 7 Pellegrini; 11 Berardi, 9 Raspadori, 14 Chiesa. Ct. Mancini

BELGIO (3-4-3): 1 Courtois; 2. Alderweireld, 3 Denayer, 5 Vertonghen; 22 Saelemaekers, 6 Witsel, 8 Tielemans, 21 Castagne; 17 Vanaken, 11 Carrasco, 23 Batshuayi. Ct. Martinez

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida Italia-Belgio, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay. Italia-Belgio sarà raccontata in diretta testuale sul sito de "Il Messaggero".