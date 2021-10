Succede tutto nel secondo tempo tra Italia e Belgio. Nessuna rivincita degli uomini di Roberto Martinez rispetto alla gara dei quarti di finale degli Europei: gli azzurri vincono e si aggiudicano il terzo gradino del podio della Nations League.

Italia-Belgio, la cronaca della partita

SECONDO TEMPO

APPROFONDIMENTI CALCIO Italia-Belgio, prove mondiali: in palio il ranking, non è... IL PALLONE D'ORO ​Pallone d'oro, i 30 candidati: ci sono cinque azzurri...

91' - Ultimo doppio cambio per Mancini, che inserisce Insigne e Bernardeschi per Berardi e Chiesa

87' - Ancora un cambio per i Diavoli Rossi, dentro Trossard fuori Carrasco

86' - Il Belgio accorcia le distanze con de Ketelaere, su assist di De Bruyne, e alimenta le speranze di andare ai rigori della squadra di Martinez

82' - Giallo per Emerson

80' - La fortuna non aiuta il Belgio: terzo legno colpito dagli uomini di Martinez, a prendere il palo è Carrasco

71' - Doppio cambio per gli azzurri, entrano Cristante e Jorginho per Barella, autore del gol e accolto da un'ovazione, e Pellegrini

69' - Il Belgio ci prova con Carrasco, Donnarumma è attento e non si fa beffare dal calciatore dei Diavoli Rossi

66' - Moise Kean prende il posto di Raspadori al centro dell'attacco dell'Italia: primo cambio per Mancini

65' - Berardi non sbaglia dal dischetto, Courtois intuisce ma non riesce a prendere il pallone calciato dall'azzurro, che porta l'Italia sul 2-0

64' - Fallo in area di Castagne e calcio di rigore per gli uomini di Mancini, nel taccuino dell'arbitro serbo finisce Alderweireld

60' - Batshuayi colpisce la traversa

59' - Doppio cambio per il Belgio: dentro De Bruyne e de Ketelaere per Tielemans e Saelamaekers

56' - Ammonizione per Witsel

47' - Come ai quarti di finale di Euro2020, a sbloccare la gara contro il Belgio ci pensa Nicolò Barella. Il centrocampista azzurro porta l'Italia in vantaggio con un gol che arriva nell'angolino basso dopo lo sviluppo di calcio d'angolo

46' - Si riparte dallo 0-0, nessun cambio per i due allenatori

PRIMO TEMPO

45' - Ancora Chiesa, che riceve un cross interessante: Courtois devia in calcio d'angolo la conclusione dell'azzurro, vicinissimo al vantaggio

37' - Palla persa di Salamaekers a centrocampo, Chiesa ne approfitta e inizia una discesa sulla fascia sinistra, passaggio per Berardi, ma la difesa dei Diavoli Rossi riesce a mettere una pezza ed evitare il colpo dell'esterno del Sassuolo

32' - Barella, nonostante il suo compagno di squadra Di Lorenzo sia a terra per uno scontro con Vertonghen, ci prova dalla distanza. Il pallone calciato dal sardo non inquadra lo specchio della porta difesa da Courtois

30' - Giallo anche per Di Lorenzo per un intervento in ritardo

27' - Azione arrembante degli azzurri, ancora sulla destra. Berardi trova Chiesa in area, lo juventino ci prova ma il suo tiro viene bloccato con facilità dal portiere del Belgio

24' - La partita è viva, ed è il milanista Saelemaekers a ravvivare ancora il pomeriggio dei tifosi di Italia e Belgio. Il tiro del belga si stampa proprio sull'incrocio dei pali: gli azzurri, e Donnarumma, si salvano

21' - L'Italia continua a macinare gioco e occasioni. Stavolta è il turno di Raspadori, imbeccato da Bastoni: il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo dai belgi

18' - Berardi ci prova da poco fuori l'area di rigore, il tiro dell'esterno viene deviato da Courtois

14' - Ammonizione per Vertonghen, colpevole di un'entrata in ritardo su Berardi

7' - Batshuayi ci prova dalla distanza ma il pallone finisce di poco sopra la traversa: prima occasione per il Belgio di Roberto Martinez

2' - Pellegrini trova un corridoio per Chiesa in area, l'attaccante dell'Italia viene murato dalla difesa del Belgio e non trova il gol del vantaggio

1' - L'arbitro serbo Jovanović fischia il calcio d'inizio di Italia-Belgio allo Juventus Stadium. Tutti i giocatori si sono inginocchiati per solidarietà nei confronti del movimento Black lives matter

Italia-Belgio, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): 21 Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 15 Acerbi, 23 Bastoni, 13 Emerson; 18 Barella, 5 Locatelli, 7 Pellegrini; 11 Berardi, 9 Raspadori, 14 Chiesa. Ct. Mancini

BELGIO (3-4-2-1): 1 Courtois; 2. Alderweireld, 3 Denayer, 5 Vertonghen; 22 Saelemaekers, 6 Witsel, 8 Tielemans, 21 Castagne; 17 Vanaken, 11 Carrasco; 23 Batshuayi. Ct. Martinez