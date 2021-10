C'è voglia di Nazionale, specie dopo il trionfo di Wembley che ha incoronato l'Italia di Roberto Mancini come regina d'Europa. Per la semifinale di Uefa Nations League contro la Spagna, in programma domani, mercoledì 6 ottobre alle 20:45, a San Siro, gli azzurri saranno attesi da 37mila tifosi, il massimo per la capienza (a metà) dello stadio di Milano. Un tutto esaurito che fa felice la Figc che, in una nota, ha reso nota la chiusura della vendita dei biglietti a 48 ore dal fischio d'inizio della partita.

Sono ancora disponibili, invece, i tagliandi per le altre tre partite delle Finals: giovedì allo Juventus Stadium è in programma la seconda semifinale tra Belgio e Francia (calcio d'inizio alle 20.45), mentre domenica si giocheranno le finali. Alle 15, sempre a Torino, quella per il terzo posto; alle 20.45, a Milano, quella che assegnerà la seconda edizione della Nations League. Per la sfida decisiva, la prevendita procede spedita: il dato dei biglietti venduti ha già superato quota 20.000.