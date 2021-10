«Siamo noi, Siamo noi, i campioni dell'Europa siamo noi»: San Siro canta, per ricordare a Spagna e Francia che si stanno giocando la Nations League, chi è la squadra che ha trionfato a Wembley a luglio. Sì, in campo ci sono la formazione di Luis Enrique e quella di Deschamps, ma sugli spalti ci sono i tifosi azzurri, che hanno comprato i biglietti prima della semifinale, sperando di vedere in campo la squadra di Mancini, e che invece si stanno godendo un'altra partita, comunque uno spettacolo unico dopo le reti che l'hanno spaccata.

Ma per non far dimenticare nessuno chi ha vinto il trofeo più importante, i tifosi azzurri ogni tanto si fanno sentire. E le orecchie, soprattutto a Luis Enrique (eliminato dall'Italia in semifinale) sicuramente fischiano un poco.