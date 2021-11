Il problema non era solo Ciro Immobile, come non è solo Andrea Belotti. Poi, è chiaro, avere un Lukaku o un Ronaldo può essere d’aiuto. L’Italia ha smesso di essere cattiva sotto porta in generale e non solo nei suoi attaccanti. La produzione offensiva è meno massiccia rispetto al passato, le poche occasioni da gol si perdono in area o finiscono nelle mani del portiere avversario. Mancini in questi mesi ha smarrito la vena assist di Insigne,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati