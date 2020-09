«Con Belotti sana competizione, conta sentire sempre fiducia» «Aver vinto un premio prestigioso come la Scarpa d'oro mi rende orgoglioso e ha aumentato l'autostima. In Nazionale mi sento titolare a tutti gli effetti anche se qualche volta resto fuori, quella con Belotti è una competizione sana, l'importante è sentire sempre la fiducia e avere la testa giusta e io ce l'ho». Così Ciro Immobile parlando dal raduno di Coverciano. «Dietro a questo trofeo ci sono tanto lavoro e sacrifici - ha aggiunto l'attaccante della Lazio e dell'Italia - dispiace solo che non abbia avuto la giusta risonanza, penso che tutti in Italia dovrebbero essere contenti di questo successo, anche chi non tifa per forza Lazio. In ogni caso non sono un tipo che si accontenta e e ho voglia di fare ancora meglio col mio club e la nazionale». Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA