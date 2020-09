Alessandro Bastoni, giovane azzurro che ieri Chiellini ha definito il migliore nella nuova generazione, oggi ha parlato a Coverciano. Il primo grazie e’ stato per Conte: “Ha avuto coraggio a lanciare un ventenne in A in grande club” Bastoni ha attraversato un’annata molto bella: “E' stata una stagione fantastica per me e se adesso sono qui devo ringraziare l'Inter e il nostro allenatore: in pochi avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ventenne in serie A in una squadra così importante come l’Inter”. L’altro grazie a Giorgio Chiellini: “Giocando con Conte ho guardato tante sue partite visto che ricopre il mio ruolo e sono cresciuto molto. Fra i difensori mi ispiro anche a Bonucci per come sa difendere, ma anche per il modo di impostare il gioco”. Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA