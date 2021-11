Nazionale, la pazza idea dei tifosi: «Convochiamo Balotelli»

La sindrome dello spareggio ha colpito ancora una volta l'Italia del pallone. Dopo lo 0-0 contro l'Irlanda del Nord, ci ritroviamo dove eravamo rimasti prima del trionfo di Wembley. Ovvero alla vigilia di un dentroofuori che il prossimo anno ci dirà se la Nazionale potrà partecipare ai Mondiali in Qatar. Senza gol, senza fantasia, disperati di fronte a un muro (verde). I nostri ragazzi non sono riusciti ad evitere una appendice sportiva da brividi, la stessa che ci tagliò fuori dai mondiali di Russia del 2018. Su Twitter, oltre alle scuse nei confronti di Immobile, si cerca la colpa e il colpo di teatro. Tifosi scatenati, con rimedi misteriosi stile "la bomba" fantozziana.

Tra i messaggi postati c'è anche chi invoca il ritorno di Balotelli in Nazionale. Una battuta, uno scherzo, un pallina di neve che in pochi minuti si è trasformata in un'assurda valanga social: «La gente che critica Balotelli e Pellé solo per la persona e non per il giocatore smetta di seguire il calcio. Balotelli le partite decisive non le sbaglia, Pellé ci ha trascinato quasi da solo ai quarti di finale ad Euro 2016. Subito in Nazionale!»

Italia ai playoff mondiali, le possibili avversarie

Serio? O è nonsense? Come il Sironi di Christian De Sica in Compagni di scuola, Balotelli diventa argomento di discussione. Ecco le risposte a chi chiede a Mancini di convocare l'attaccante del Adana Demirspor: «Certo che chiedere il ritorno di Balotelli significa che di calcio voi ne capite proprio 0. Con tutti i giovani che possono fare bene e mettersi in mostra citate ancora quel montato che ha fatto pena pure con il Monza in serie B».

E che il trend sia con te, Mancio.