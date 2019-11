«Premesso che il calcio, e lo sport in generale, deve unire non distruggere quello che di buono ha per quelle poche persone che sbagliano. Balotelli è un giocatore al quale voglio bene, l'ho fatto giocare quando era ragazzino. Se dovesse essere richiamato è perché sta facendo bene ed è utile per la nazionale. Magari ci saranno altre possibilità di chiamarlo perché lo merita. Siamo nel 2020 ma alcuni fanno ancora considerazioni sul colore della pelle». Sono le parole del ct dell'Italia, Roberto Mancini, riguardo alla non convocazione dell'attaccante del Brescia per la doppia sfida di qualificazione agli Europei contro Bosnia e Armenia.



«Non sono preoccupato dall'utilizzo del Var. Credo che abbia migliorato la maggior parte delle cose. Ci sono situazioni da migliorare e velocizzare». È il pensiero del ct della Nazionale, Roberto Mancini, sulle polemiche intorno al Var. «Noi siamo la Nazione delle polemiche ma il Var ha migliorato certe situazioni - ribadisce il ct in conferenza stampa dal raduno azzurro di Coverciano -. Con tutte le regole che si stravolgono e si cambiano ogni anno, ci sta che gli arbitri iano in difficoltà. Poi è nel nostro DNA la polemica del dopopartita. Ci piace, anche fosse tutto perfetto troveremmo il modo per farla».



Poi il ct della nazionale si è soffermato sulle difficili situazioni che vivono Lorenzo Insigne e Federico Chiesa nei rispettivi club: «Intanto giocano, è la cosa positiva, anche se non sono in un momento così felice. Poi quando vengono qui le cose vanno bene, per noi è importante che giochino. Sicuramente arriveranno momenti migliori». Ultimo aggiornamento: 15:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA