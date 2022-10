Dal barcone al sogno della serie A la favola del napoletano Ndiaye

Un viaggio della speranza. Che adesso ha il sapore della serie A. Quando Maissa Ndiaye (20 anni) si è mosso dal Senegal alla volta dell'Italia non avrebbe nemmeno immaginato di ritrovarsi a respirare l'atmosfera del massimo campionato di calcio italiano. Eppure adesso è lì, con la prima squadra della Cremonese.



Ma quella di Ndiaye è una storia tutta da raccontare. Il Napoli, infatti, lo aveva nel destino. È arrivato in Italia quando era ancora minorenne e dopo poco è stato accolto dal Napoli United, squadra dilettantistica che fa dell'integrazione il suo punto fermo. «Fu aggregato alla squadra giovanile, ma la pratica per il tesseramento è stata lunghissima», racconta il presidente del Napoli United Antonio Gargiulo. «Questo perché la prima pratica di tesseramento è stata addirittura bocciata perché era in Italia senza genitori. Poi, per fortuna, tutto è stato sistemato grazie allo Ius soli sportivo». Insomma, anche i primi calci non sono stati la cosa più facile del mondo. «Con noi è stato più di un anno e fin dal primo momento in cui lo abbiamo visto in campo abbiamo notato che aveva qualità molto promettenti». Ma non solo. «Ci ha sempre colpito per serietà e dedizione al lavoro. In ogni allenamento ci ha sempre messo il massimo impegno. Insomma: si capivano fin da subito la sua voglia di fare e di crescere». E allora quando hai qualità così evidenti, diventa un attimo che riesci ad attirare le attenzioni dei club più importanti della serie A.





«È vero: era seguito da moltissime squadre. Anche il Napoli aveva fatto un primissimo sondaggio ma la Roma è stata la più decisa», racconta ancora il presidente Gargiulo. «Devo dire che all'epoca nel settore giovanili della Roma c'era Morgan De Sanctis che lo ha visto e subito lo ha voluto. Ecco perché è stata una trattativa semplice, anche perché Trigoria è un ottimo centro dove far crescere un ragazzo». Poi dalla Roma è arrivato il prestito alla Cremonese dove quest'anno si sta integrando in prima squadra. Alvini, allenatore attento ai giovani di belle speranze, non ha avuto mai timore ad aggregarlo ai suoi ragazzi convocandolo in panchina per le prime tre gare di campionato contro Fiorentina, Roma e Torino. Ma adesso il grande sogno di Maissa è quello di esordire. Chissà, proprio domani contro il Napoli, la squadra che gli ricorda i suoi inizi calcistici. Dice Gargiulo: «Sono abbastanza sicuro che a lui avrebbe fatto più piacere giocare con la maglia azzurra, ma arrivare in serie A è un grande successo», Per Maissa Ndiaye, ma anche per il Napoli United. «Per noi rappresenta la chiusura di un cerchio, il raggiungimento di un obiettivo. Vedere uno dei nostri ragazzi arrivare in serie A vale più dì una vittoria in campo. Nasciamo come squadra che prova a fare integrazione. Quando vediamo che un ragazzo ce la fa è la nostra vittoria più grande».