Non un momento facile per il, prossimo avversario Champions del Napoli, nonostante il ritorno alla vittoria in campionato di ieri. Nelle scorse ore sono stati infatti violati gli account social del club catalano dal gruppo«Ciao, siamo OurMine, questa è la seconda volta che lo facciamo» il messaggio pubblicato. Il vostro livello di sicurezza è migliorato, ma non è ancora al meglio. Per aumentare la sicurezza dei vostri account contattateci». Gli hacker hanno anche pubblicato un fotomontaggio conin maglia blaugrana, facendo credere per pochi secondi ai tifosi il ritorno de brasiliano.