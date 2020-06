Nuovi guai giudiziari in vista per Neymar, l'attaccante del Paris Saint Germain è stato denunciato in Brasile per omofobia dall'associazione LBGT+. A quanto riporta la stampa brasiliana, ad accendere la polemica un audio diventato di dominio pubblico in cui il giocatore avanza delle pesanti offese a Tiago Ramos, il compagno 22enne della madre Nadine Goncalves. A quanto afferma l'associazione Neymar nell'audio, parlando con gli amici, insinua la possibilità di aggredire un omosessuale. «Si tratta di un reato e va indagato», spiega l'associazione in difesa di orientamenti sessuali e identità di genere. Ultimo aggiornamento: 13:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA