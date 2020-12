Bufera su Neymar: il 28enne attaccante brasiliano del Paris Saint Germain avrebbe infatti organizzato un party di cinque giorni con ben 500 invitati per salutare il Capodanno in un resort vicino a Rio de Janeiro, eludendo ogni regola anti-Covid. Il Brasile, tra l'altro, ha vittime da record. O'Ney, che aveva avuto il coronavirus a settembre al rientro da una vacanza a Ibiza, ha affittato una struttura nella zona di Mangaratiba, vicino a dove ha una villa ora in ristrutturazione. Lì ha fatto costruire una pista da ballo con palco dj e allestire un bar con una sala videogiochi.

As #Covid19 cases spike in #Brazil & ICUs are nearing capacity, Brazilian soccer star Neymar has decided to ignore the pandemic. He's organized a 5-day party for 500 guests in Rio de Janeiro. It started last night & is expected to roll into the New Year. https://t.co/c5E5O3mlMk — Michael Fox (@mfox_us) December 26, 2020

La festa sulla Costa Verde di Rio è iniziata il giorno di Natale, con una band ingaggiata per tutto il party. Agli invitati è stato vietato di portare cellulari per evitare che postassero foto o video. Secondo il Daily Mail per non disturbare i vicini Neymar ha fatto persino insonorizzare la dependance in cui si balla e ha affittato una delle case accanto per 5 mila euro al giorno. Naturalmente in un Paese che ha avuto 190mila morti di Covid l'iniziativa dell'attaccante della nazionale - non nuovo a provocazioni - è stata subito criticata: «Il premio di idiota del giorno va a Neymar per la sua festa di cinque giorni», ha twittato l’avvocato per i diritti umani Augusto de Arruda Botelho.

