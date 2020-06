Neymar pagherà, magari prima di tornare a giocare in Spagna. Dovrà restituire 6,7 milioni di euro al Barcellona. Lo ha deciso la Social Court 15 a Barcellona in merito al processo riguardante il club blaugrana e il brasiliano a proposito dell'importo di bonus alla firma nel rinnovo finale del contratto del giocatore. Il verdetto è stato reso noto dallo stesso Barcellona con una nota sul suo sito. La sentenza ha respinto la richiesta del giocatore del pagamento di 43.6 milioni di euro ed ha accettato una larga parte della difesa presentata dal Barcellona al quale Neymar dovrà restituire 6,7 milioni di euro. Nella nota il Barcellona esprime «soddisfazione» per il verdetto emesso oggi. La rappresentanza del giocatore ha diritto a fare ricorso e pertanto il club «dovrà continuare a difendere con fervore i propri legittimi interessi». Ultimo aggiornamento: 16:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA