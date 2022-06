A volte le collezioni di figurine possono stufare, specie se troppo costose o piene di doppioni. E così a fare le spese dell’ennesimo fallimento in Champions League non saranno soltanto Pochettino e Leonardo - già silurati da Al Khelaifi -, ma molto probabilmente anche Neymar. La stella del brasiliano negli ultimi mesi si è eclissata, oscurata da Mbappé, e sempre più vittima dei suoi capricci e di prestazioni raramente all'altezza della sua fama e del suo stipendio. Nasser Al Khelaifi ha detto basta, minacciando un netto cambio di politica e strategie sul mercato. E il primo a pagarne le conseguenze rischia di essere proprio Neymar.

Secondo El Pais e Rmc, la nuovo dirigenza parigina avrebbe già comunicato al giocatore l’intenzione di escluderlo dal progetto, quindi le uniche soluzioni sono la cessione o la rescissione. Entrambe piste complicatissime: difficile in questo momento trovare un club che possa accollarsi l’ingaggio (40 milioni annui) e le pretese dell’attaccante brasiliano, e per accettare la rescissione O Ney (in scadenza nel 2025) vuole almeno 200 milioni, cifra con la quale si potrebbero sistemare i bilanci di 2 top team senza troppi problemi. Nella decisione presa da Al Khelaifi hanno avuto un certo peso Luis Campos (pizzicato settimane fa a Monaco insieme ad Allegri) e Mbappé, il nuovo centro di gravità di un Psg sempre più intollerante ai comportamenti di Neymar, fuori dal campo e nello spogliatoio. E a un passo dall'ufficializzare Galtier in panchina. E mentre i parigini in attacco sono pronti all’affondo decisivo per Scamacca, c’è chi darebbe ancora fiducia a Neymar. Da Londra arriva la chiamata dell'amico Thiago Silva: «Deve venire al Chelsea. Al momento non so nulla ma spero che la cosa si realizzi». I Blues sono forse una delle poche squadra al mondo a potersi permettere di investire sul brasiliano, che al momento però non è una priorità. C’è infatti da rifondare la difesa dopo la partenza di Rudiger e Christensen, e nel mirino del Chelsea sono finiti de Ligt, Skriniar ma anche Koulibaly. Poi eventualmente si potrà ragionare su Neymar, scaricato dal Psg e in cerca di una nuova squadra.