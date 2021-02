Non ci sono sorprese questa sera. Il Bayern Monaco è la seconda finalista del Mondiale per Club che si sta giocando a Doha, in Qatar. 2-0 per gli uomini di Flick sull'Al Ahly, che raggiungono i messicani del Tigres e giovedì si giocheranno il trofeo. La firma è la solita: quella di Robert Lewandowski (29 reti in stagione) che con un gol per tempo decide la partita. Risultato bugiardo. Perché i bavaresi hanno dominato e solamente a inizio secondo tempo hanno avuto qualche momento di sbandamento. Poca cosa. Poi hanno ripreso in mano il pallino del gioco riuscendo a portare a casa un risultato scontato alla vigilia. Nonostante le vicissitudini per arrivare a Doha.

DOMINIO

È stato dominio. Anche se il risultato è stato in bilico fino all'85' per la poca precisione dei campioni d'Europa in carica davanti alla porta. E soprattutto perché gli egiziani, campioni d'Africa, si sono chiusi giustamente nella loro metà campo per cercare il più classico gol in contropiede. Ma serve qualità per trovare giocate del genere. E se n'è vista poca. Il bomber polacco ha aperto al partita al 17' facendosi trovare pronto sulla respinta del portiere dell'Al Ahly. Poi a cinque dal termine ha dovuto solamente appoggiare in rete, di testa, la pennellata di Sané, entrato in campo nella ripresa. Flick ha esultato: conosce bene questo sport che può regalare delle sorprese. Ma non è successo stasera.

GIOVEDÌ I MESSICANI

Adesso il Bayern è atteso dalla finale (inizio alle 19) contro i messicani del Tigres. Trascinati dal francese Gignac (3 gol nella competizione), è la prima volta che una squadra del Paese centroamearicano raggiunge un traguardo così prestigioso. Il pronostico ovviamente pende dalla parte europea. Con gli uomini di Flick pronti a mettere le mani sull'ennesimo trofeo. Sarebbe il sesto in meno di un anno.

TIFOSI

È spettacolare vedere i tifosi allo stadio. Nell'impianto qatariota sono ammesse 12 mila persone (30% della capienza) dopo un tampone negativo fatto al massimo nelle 72 ore precedenti alla partita. Molto rumorosi stasera, hanno spinto per quello che hanno potuto la squadra egiziana. Ma non è bastato.

