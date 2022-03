Nigeria eliminata, niente Mondiali e in campo scoppia il caos

Niente Mondiale? E i tifosi della Nigeria non la prendono per niente bene, anzi. Così il National Stadium di Abuja si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia. Ma riavvolgiamo il nastro.

Finisce 1-1 la gara di ritorno del playoff africano tra Nigeria e Ghana (gol di Partey e Troost-Ekong) e in virtù dello 0-0 dell'andata, a staccare il pass per il Qatar è la squadra ospite. L'amarezza per Victor Osimhen - titolare per tutti i 90...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati