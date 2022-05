Nola e Roccarainola in festa: debutta l'arbitro Miele in Serie A

Da Carmine Russo a Giampiero Miele: Roccarainola, il comune collinare di 7mila abitanti, festeggia la designazione dell’arbitro Giampiero Miele alla direzione di Genoa-Bologna, 38esima gara del massimo campionato di serie A in programma domani pomeriggio, sabato 21 maggio. Così dopo Russo, dello stesso paese e della stessa sezione AIA di Nola, ecco Miele salire agli onori della cronaca mentre la sezione AIA di Nola, che a giugno prossimo festeggia i 75 anni di vita,diventa capitale degli arbitri. Promosso appena un anno fa in Can A-B, Miele ha talmente convinto i vertici dell’AIA, guidati da Rocchi, tanto da meritarsi il debutto in massima sera a poco meno di un anno dalla promozione. Un debutto che avviene dopo 15 anni dalla sua prima direzione di gara nella categoria mini giovanissimi. Festa grande dunque a Nola nella sezione diretta da Severino Vitale che ha visto prima di Miele l’altro rocchese Carmine Russo dirigere in serie A. Domani con Miele in campo ci saranno gli assistenti anche Di Vuolo e Barone. Il quarto sarà La Penna mentre al Var e Avar saranno rispettivamente Maggioni e Abbattista.