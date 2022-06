Nunez al Liverpool per 100 milioni: il Napoli poteva prenderlo per 25

Il suo acquisto è riuscito addirittura a oscurare quello di Erling Haaland al Manchester City, perché la crescita mostrata da Darwin Nunez nelle ultime due stagioni al Benfica è qualcosa che difficilmente ripasserà da queste parti. L'attaccante uruguaiano ha firmato per il Liverpool e si trasferirà in Premier League dal prossimo agosto: 80 milioni di base fissa più altri 20 milioni di bonus che andranno al club portoghese, questa la cifra spesa dai Reds sul mercato.

100 milioni di euro, una cifra da far impazzire gli operatori di mercato e che fotografa il momento di Nunez sulla scena internazionale. Eppure, solo due estati fa l'attaccante uruguaiano avrebbe potuto dire sì al Napoli: il club di Aurelio De Laurentiis, infatti, bussò concretamente alla porta dell'entourage di Nunez nel 2020, quando l'attaccante giocava - e segnava tanto - in Spagna con l'Almeria. La richiesta del club spagnolo fu di 30 milioni, ma l'affare si sarebbe potuto chiudere sui 25. Nulla da fare, con il Napoli che prenderà poi Osimhen per circa 50 milioni dal Lille.