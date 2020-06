Francesco Totti assesta un nuovo colpo per la sua scuderia: Mateo Retegui di 21 anni del Boca Juniors, ma in prestito all’Estudiantes, farà gestire i propri interessi dall’ex attaccante della Roma. Nei mesi scorsi durante una diretta su Instagram con Christian Vieri, Francesco aveva annunciato che stava seguendo in Argentina un calciatore molto interessante: «Mezza-punta, attaccante, è devastante». La conferma arriva dal papà del giovane che confessa la propria felicità nel sapere che una leggenda del calcio seguirà suo figlio: «E’ un onore che Francesco ci abbia contattato e sia diventato l’agente», dichiara Chapa Retegui al quotidiano argentino Olè. Nei giorni scorsi Totti aveva annunciato l’ingresso nella CT10 Management di Simone Bonavita, Under 16 dell’Inter classe 2004 accostato più volte a Sandro Tonali per le sue caratteristiche tecniche. Ultimo aggiornamento: 18:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA