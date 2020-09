Un colpo di testa di Barella nel minuto di recupoero del primo tempo ha dato all'Italia di Mancini una meritatissima vittoria in Olanda, nella Crujiff Arena. Gli azzurri hanno dominato per larghi tratti dell'incontro e se c'è qualcosa su cui recriminare è l'esiguità del risultato che poteva e doveva essere più rotondo, ma Immobile non ha trovato fortuna così come Insigne e Kean. L'attaccante dell'Everton, entrato al 42' al posto di Zaniolo infortunato (ansia per il romanista uscito dolorante al ginocchio sinistro), ha sciupato un paio di contropiede. Clamoroso quello al 90' quando l'ex juventino ha saltato anche Cillessen concludendo però sul fondo.

90'+5' - E' finita, l'Italia passa ad Amsterdam e complice la vittoria della Polonia in Bosnia passa in testa al suo girone

90' - Kean salta anche il portiere ma conclude sul fondo

88' - Ammonito Chiellini

84' - Ammoniti Cristante e Wijnaldum

74' - Buona opportunità per Kean, ma il tiro dell'azzurro trova la deviazione in angolo di un difensore

69' - Ammonito Veltman

67' - Kean pericoloso, palla fuori di un soffio

61' - Ci prova Depay dal limite: alto

55' - Donnarumma decisivo su tiro da distanza ravvicinata di Van de Beek

53' - Cillessen dice di no a Insigne

- Comincia il secondo tempo

- FINE PRIMO TEMPO - Italia al cambio di campo con un vantaggio meritatissimo, ma con l'ansia per l'infortunio al ginocchio occorso a Zaniolo costretto a uscire.

45' + 1' - Cross di Insigne e Barella fa centro di testa: azzurri in vantaggio 1-0

40' - Zaniolo finisce a terra dopo un contrasto. Il romanista dolorante al ginocchio sinistro, ma esce sulle sue gambe e lascia il posto a Kean.

38' - Ancora Insigne al tiro da fuori, troppo centrale. Para Cillessen

35' - Insigne ci prova con il "suo" tiro a girare: palla fuori di poco

32' - Wijnaldum pericoloso, Donnarumma para in due tempi

27' - Combinazione Immobile-Barella, tiro dell'interista deviato e parato da Cillessen

23' - ammonito D'Ambrosio

19' - Immobile sfiora il palo con un rasoterra a giro

17' - Cross dal fondo di Spinazzola e sforbiciata di Zaniolo con palla alta non di molto

12' - Italia pericolosa con Barella dal limite, tiro deviato in angolo da un difensore

11'- Ci prova Depay da 25 metri: tiro lontanissimo dalla porta di Donnarumma

3' - Tiro-cross di Immobile: palla sul fondo

- Calcio d'inizio. Italia in maglia bianca, Olanda in classica tenuta orange

LE FORMAZIONI:

OLANDA: (4-3-3) Cillessen; Hateboer, Van Dijk, Veltman, Aké; De Roon, F. De Jong, Van De Beek; Promes, Depay, Wijnaldum. Ct. Lodeweges

ITALIA: (4-3-3) Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

Ultimo aggiornamento: 22:55

