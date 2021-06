Il viaggio agli Europei dell'Olanda entra nel vivo. Gli oranje, che hanno vinto il gruppo C con tre vittorie su tre, sfidano la Repubblica Ceca, che invece è passata tra le migliori terze. La nazionale di De Boer arriva da sette partite senza sconfitte, ma non batte i cechi dal 2005. Andò male anche nell'ultimo precedente agli Europei: era il 19 giugno 2004 e la Repubblica Ceca vinsa con i gol di Koller, Baros e Smicer. La vincente di Olanda-Repubblica Ceca affronterà nei quarti la Danimarca, che ieri ha eliminato agli ottavi il Galles. Il match è in programma sabato 3 luglio alle 18 a Baku.

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Malen. Ct: De Boer

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. Ct: Silhavy