Onana-Inter, è addio: saluta tutti e lascia Appiano Gentile per andare al Manchester United

Manca solo l’ufficialità per l’addio di Onana all’Inter. Stamattina il portiere, arrivato nell’estate 2022 a parametro zero dall’Ajax, ha messo per l’ultima volta piede ad Appiano Gentile, nel quartiere generale nerazzurro. Perché poi se ne è andato, scambiando qualche parola con i suoi ormai ex compagni e dopo aver salutato tutti e lasciato la Pinetina con un armadietto vuoto dietro di sé. In un solo anno all’Inter Onana ha conquistato il cuore dei tifosi, con prestazioni importanti e parate eccellenti, vincendo la Supercoppa Italiana a gennaio e la Coppa Italia a maggio, sfiorando il 10 giugno a Istanbul il trionfo in Champions.

Andrà al Manchester United per 55 milioni di euro, bonus compresi, per prendere il posto di De Gea, che ha detto addio ai Red Devils dopo 12 stagioni. Certo, in viale della Liberazione si consolano per la maxi plusvalenza, sempre preziosa per il bilancio. Ma adesso chi prenderà il posto di Onana? Con il Bayern Monaco sono avviati da settimane i discorsi per portare a Milano lo svizzero Sommer.

Che l’Italia conosce bene per aver parato, nella gara di andata del 2021, un rigore a Jorginho nelle qualificazioni Mondiali in Qatar. Rigore che poi il centrocampista, ma calciando alto, sbagliò anche al ritorno, costringendo gli azzurri ai playoff, persi poi in semifinale a Palermo contro la Macedonia del Nord (1-0, 24 marzo 2022).