Roma, niente Nazionale per Cristante: il centrocampista si opererà alla mano sinistra

Bryan Cristante non prenderà parte alle gare della Nazionale in questi giorni per sottoporsi ad un intervento chirurgico per un trauma alla mano sinistra. Il centrocampista ha subito una forte contusione ossea in occasione della gara contro il Napoli. A seguito dei controlli medici ha indossato per alcune settimane un tutore nella speranza che l’infortunio potesse rientrare. Il calciatore ha continuato a restare a disposizione, ma con il passare dei giorni la situazione è peggiorata come certificato dalla risonanza magnetica effettuata nei giorni scorsi. Cristante, dunque, sarà sottoposto a intervento chirurgico, la speranza di Mourinho è di averlo a disposizione per la ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio.