Orsato all'ultima direzione in Serie A: in Atalanta-Fiorentina chiude la carriera da arbitro in Italia

L'ultimo fischio di Daniele Orsato in Serie A avverrà oggi in Atalanta-Fiorentina. Sarà l'ultima direzione dell'arbitro di Montecchio Maggiore nel campionato italiano prima del ritiro. In realtà chiuderà la carriera dopo gli Europei in Germania ma questa sarà l'ultima in Italia.

L'ultima in Serie A per Orsato: il ritiro dopo gli Europei

Il 48enne, considerato tra i migliori arbitri italiani di sempre, chiude dopo 602 presenze complessive in carriera, di cui 289 in Serie A, 55 in Champions League e 3 ai Mondiali; oltre a più di 20 gare in Europa League e 3 agli Europei.

Già poche settimane fa Orsato aveva chiuso in lacrime la sua ultima direzione arbitrale in Champions, dopo aver arbitrato Real Madrid-Bayern Monaco.

«Per me è sempre un’emozione e un orgoglio rappresentare gli arbitri italiani, è un’enorme responsabilità. Siamo più una famiglia che una squadra, perciò è stato davvero emozionante» aveva dichiarato qualche giorno fa a Sky. «Credo che spaccherò il fischietto con la solita grinta che mi ha contraddistinto sempre. Ce la metterò tutta, sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto e darò il massimo fino alla fine. Si chiude un’esperienza bellissima e ne sono orgoglioso, sia per me che per la mia famiglia. Futuro da designatore arbitrale? No, c’è solo la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Non vedo nient’altro oltre loro».