Osimhen, ancora lavoro a parte ma con l'Atalanta ci sarà

Cos’ha, Osimhen? Gioca con l’Atalanta? Quelli vicino a lui dicono che bisogna stare attenti con l’affaticamento muscolare perché rischia lo stiramento. Ieri ha ancora svolto lavoro personalizzato che tradotto significa un po’ di corsa, qualche scatto e poco altro. Non ha niente di grave ma continua a essere un po’ stanco e quindi con la spia rossa accesa. Poi c’è qualche maligno, si sa che in giro ce ne sono sempre tanti, che ha pronta la diagnosi: ha la malattia del pigrone. Non ditelo a Osimhen e quelli del suo entourage, però: già Victor è un tipo fumantino di suo, litigioso, cupo. Figurarsi se ascoltasse un’insinuazione simile. Calzona ha provato a dialogare con lui, ma sono giorni complicati, difficile poter fare discorsi lunghi. Da quando è tornato dalla Coppa d’Africa, è sempre più chiuso in se stesso. Con l’Atalanta (che rischia di non avere Koopmeiners infortunatosi con l’Olanda), comunque, sarà in campo. D’altronde, saltata la convocazione per le amichevoli con la Nigeria, per sette giorni ha praticamente riposato, facendo lavoro differenziato (ma poco c’era da fare con praticamente quasi tutti via). Lo rivedremo titolare nell’anticipo di Pasqua, ore 12,30. Difficilmente ci sarà bisogno di un’altra pausa di riflessione. O di riposo.