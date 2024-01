Osimhen vuole la Coppa d'Africa: «Non faccio gol? È meglio vincere»

Una Coppa d'Africa da protagonista per Victor Osimhen, nonostante un tabellino personale che fin qui recita un solo gol in quattro partite giocate. Anche contro il Camerun, però, l'attaccante nigeriano è stato decisivo con l'assist per il gol di Lookman che ha aperto le marcature.

«Non posso mentire, non abbiamo ancora giocato il nostro calcio migliore» ha spiegato Victor Osimhen nelle ore successive alla vittoria degli ottavi di finale.

«Penso che tutta la squadra abbia questa mentalità di vincere, vogliamo vincere la Coppa» ha continuato Osimhen «I miei gol? Per me siamo più come una famiglia che solo giocatori di una nazionale. Quindi è importante conservare questa mentalità vincente per poter andare avanti. Voglio fare i complimenti ai miei difensori. Sono stati concentrati fin dall'inizio di questa competizione. Vogliamo mantenere questo slancio fino alla fine».