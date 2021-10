Un gol per rilanciarsi ma soprattutto per rilanciare la sua Nigeria. Volano le Aquile africane che battono in trasferta 2-0 la Repubblica Centrafricana, vendicando la sconfitta di qualche giorno fa all'ultimo minuto. «Orgoglioso di questa squadra» le parole dell'attaccante del Napoli che ha messo la firma nel match siglando il secondo gol.

