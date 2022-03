Osimhen protagonista in Nigeria: «È dura, ma vogliamo il Mondiale»

Dopo la Coppa d'Africa saltata per l'infortunio al volto, Victor Osimhen vuole riprendersi anche la Nigeria. La nazionale delle Aquile torna a contare su di lui per la doppia sfida decisiva contro il Ghana, sulla strada verso il Mondiale, e l'attaccante del Napoli vuole lasciare il segno esattamente come sta facendo nelle ultime settimane anche in azzurro.

«Siamo pronti per questo match. Tutti i convocati sono pronti a dare il massimo, ma la partita non sarà facile di certo, nessuna squadra è facile affrontare in Africa in questo momento» ha detto Osimhen ai media presenti all'ultimo allenamento della Nigeria. «Vogliamo andare lì e ottenere la vittoria. Sappiamo per certo che faremo tutto il possibile per ottenere il passaggio del turno e qualificarci per il Qatar».