Ospina ammette: «Ho sbagliato» poi ammonisce i tifosi colombiani

«Volevamo vincere e portare a casa i tre punti. Non ci siamo riusciti ma ora dobbiamo pensare a quello che verrà. Alla partita di martedì che ci regala ancora speranze», queste le parole di David Ospina, il portiere del Napoli protagonista sfortunato della sconfitta della sua Colombia contro il Peru nelle qualificazioni Mondiali. «Il calcio va così: un giorno sei felice e l’altro sei a terra. Credo che però abbiamo ancora speranze di poter andare avanti fino alla fine, dobbiamo concentrarci sull’Argentina» ha detto il portiere azzurro.

La Colombia sarebbe al momento fuori dalle qualificazioni dirette a Qatar 2022. «Siamo tutti responsabili di ciò che accade in campo, abbiamo sempre lavorato per fare il meglio, contro l’Argentina dovremo dare tutto ciò che abbiamo» ha spiegato Ospina. «L’errore che ho fatto contro il Peru è una cosa che può capitare. Bisogna guardare avanti. Abbiamo capito il malumore dei tifosi, ma non è corretto gettare oggetti in campo a fine partita, qualcuno avrebbe potuto farsi male».