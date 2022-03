Ospina e la Colombia si rilanciano: un buon pareggio per Lozano

Notte da protagonisti per i napoletani impegnati nelle qualificazioni Mondiali di Centro e Sud America. La Colombia di David Ospina batte 3-0 la Bolivia e si rilancia nella corsa al prossimo Mondiale in Qatar: il portiere azzurro tra i più positivi in campo contro i boliviani e la Colombia ora è a -5 dal quarto posto in classifica, che vorrebbe dire Mondiale.

LEGGI ANCHE Osimhen protagonista in Nigeria: «È dura, ma vogliamo il Mondiale»

Non è una vittoria ma un pari quello che mette insieme il Messico di Hirving Lozano contro gli Stati Uniti, uno dei big match della notte di qualificazioni. Lo 0-0 va bene a entrambe: i messicani restano infatti al terzo posto della classifica, a +3 dal Costa Rica.