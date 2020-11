Non è stata una sosta per le nazionali serena per David Ospina, il portiere del Napoli che ha raggiunto la Colombia la scorsa settimana per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Dopo essere stato protagonista in negativo nella sconfitta per 0-3 contro l'Uruguay, il portiere azzurro si è fermato nell'allenamento di rifinitura prima della sfida contro l'Ecuador non scendendo in campo.

LEGGI ANCHE Hysaj positivo al Covid: resterà in isolamento in Albania

«David Ospina ha avvertito problemi fisici dopo il match contro l'Uruguay. Nonostante le terapie degli ultimi giorni e il lavoro del nostro staff medico, non è stato possibile recuperarlo e non sarà in campo con l'Ecuador» si legge dal comunicato della nazionale colombiana. Il calciatore domani si rimetterà in viaggio verso Napoli vista la chiusura della sosta per le nazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA