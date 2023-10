Dopo la rete al Real Madrid in Champions League, Leo Ostigard è pronto a ritrovare in campo alcuni degli avversari appena affrontati con la nazionale. Il difensore del Napoli, infatti, è stato inserito dalla sua nazionale tra i convocati per le prossime sfide europee di ottobre. La Norvegia affronterà Cipro e appunto Spagna, gare decisive visto il 3° posto attuale della squadra di Haaland nel girone di qualificazione.