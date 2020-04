“Spero che Prandelli stia passando una brutta quarantena”. E poi: “In un bar di Roma mi stavano per uccidere, ho chiesto aiuto a Totti e De Rossi”. Banale non lo è mai, anche se per essere originale a volte si sconfina nelle idiozie. Daniel Pablo Osvaldo, l'ex attaccante di Fiorentina, Roma, Inter e Juventus si è raccontato a TNT Sports svelando aneddoti più o meno interessanti. Per esempio su Totti: "Gli dicevo che secondo me era cornuto. Non poteva essere tutto perfetto: aveva una bella faccia, non voglio dar dettagli ma era ben dotato nelle parti intime... Ed era il miglior calciatore con cui abbia mai a giocato. Aveva solo pregi, non aveva nemmeno l'alito cattivo per dire. E sua moglie... Qualcosa di brutto doveva pur averlo, ma in realtà non aveva neanche le corna".

Poi Un altro episodio, meno felice: "Una volta ero in un bar e mi stavano quasi uccidendo, poi chiesi a De Rossi e Francesco di accompagnarmi per sistemare le cose. Non sono stupido".

Nel corso dell'intervista, Osvaldo attacca poi duramente Cesare Prandelli, con cui il rapporto si è rotto dopo l'esclusione dal Mondiale del 2014 e che sta passando giorni difficili in provincia di Brescia dove ha perso anche diversi amici per il Covid-19: "Ho fatto sei o sette gol nelle qualificazioni, ero il titolare e avevo la maglia numero 10, ma mi lasciò fuori perché i giornali gli dicevano che io ero argentino e andava convocato qualcun altro. Spero stia passando male la quarantena. Quando mi chiamò per andare al Galatasaray gli dissi che non avrei accettato neanche per 50 milioni. La cosa brutta è stata che ho scoperto sui giornali di non essere convocato, non mi ha neanche chiamato, ci sono rimasto malissimo, sono finito a piangere, volevo morire perché meritavo di andare in Brasile". Ritiro definitivo? Non se chiama Maradona: "Ho fatto una videochiamata con Maradona, ma in quel momento non volevo tornare a giocare, non gli dissi né di sì né di no, poi non ci siamo più sentiti. Abbiamo un grande rapporto, se dovesse chiamare di nuovo, chissà...". E se a chiamarlo fosse il Boca Juniors? "Per ora resto al Banfield, ma se chiama Riquelme come faccio a rifiutare?".