Ounahi preferisce Marsiglia a Napoli: «Perché qui è come casa»

«Sappiamo tutti che per me c'erano interessamenti forti da Inghilterra e Italia, ma alla fine ho scelto Marsiglia». Parla così Azzedine Ounahi nella prima intervista da calciatore del Marsiglia, appena arrivato in città. Il marocchino era uno dei calciatori attenzionati da Cristiano Giuntoli per la prossima stagione ma alla fine l'Angers ha scelto di cederlo nella finestra invernale.

«Ho scelto Marsiglia perché qui mi ricorda un po' casa, ritroverò il Marocco in questa città» ha continuato il centrocampista nella sua prima intervista per i tifosi. A Marsiglia ritroverà un po' di Italia come Tudor, oggi allenatore dei francesi ma con un passato importante in Serie A: «Hanno avuto fiducia in me, ora dovrò ripagarla e mostrare le mie qualità alla squadra» ha concluso Ounahi.