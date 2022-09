Ounas decisivo a Lille: gol al volo contro il Tolosa

Arriva il primo gol in maglia Lille per Adam Ounas, l'ex esterno azzurro tornato in Francia sulla coda dell'ultimo mercato estivo. L'algerino sta trovando spazio e continuità in Ligue 1, i fattori mai conosciuti con la maglia del Napoli, e ha anche segnato il gol decisivo dell'ultimo match dei suoi contro il Tolosa: una girata al volo di sinistro che ha fatto anche applaudire tutto lo stadio Mauroy.

Adam Ounas c’est quand même un diamant brut 💎 Que nous avons laissé partir bien trop tôt.#FCGB #Girondins pic.twitter.com/BDk4gRgb2p — Blue_G8 3️⃣3️⃣ (@blueg8_33) September 18, 2022