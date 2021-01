Michael Owen avrebbe potuto giocare in Italia. Anzi, a sentire l'attaccante, Pallone d'oro nel 2001, c'è mancato davvero poco per vederlo in Serie A... con la maglia dell'Inter: «Dopo il Mondiale del 1998 ci sono stati contatti con club italiani, degli interessamenti, quando ero al Liverpool - ha raccontato in un'intervista a Sky Sport -. Il mio manager era lo stesso di David Platt, aveva rapporti con tanti presidenti. Sicuramente ci sono stati contatti con l’Inter di Moratti, di certo con un paio di società italiane. Mi ricordo anche di aver preso delle lezioni di italiano, nel caso fossi dovuto andare all’estero. Non è mai accaduto, ma quando ero giovane il calcio italiano era il migliore del mondo».

