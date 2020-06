Cinquanta anni fa come ieri, nello stadio Bombonera di Toluca, sfidò l'Italia nei quarti di finale del Mondiale del 1970. Allora come ieri era domenica e gli azzurri avrebbero trionfato per 4-1, qualificandosi per la semifinale contro la Germania Ovest. Cinquanta anni dopo è morto all'età di 77 anni, per complicazioni da Coronavirus, Aaron Padilla, ex ala sinistra del Messico, detto El Gansito. In Nazionale ha collezionato 55 presenze e partecipato anche ai Mondiali del 1966, in Inghilterra. Ha vestito la maglia dei Pumas, in I Divisione messicana, fra gli anni '60 e '70, prima di passare all'Atlante e al Veracruz.

