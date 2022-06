RAMSDALE 6,5

Parata in controtempo, notevole, su Tonali al 25’ pt, poi è attento su Pessina e Locatelli, mostrando buoni riflessi e senso della posizione

JAMES 6,5

Spinge che è un piacere, e le sue improvvisate sulla destra sono l’opzione più felice per il gioco inglese

MAGUIRE 5,5

Sempre un po’ macchinoso sul breve, prende un paio di infilate nella sua area. Non impeccabile anche in alcune impostazioni. Viene da una stagione negativa

...

