INTER 8,5

Appena ha sistemato qualche slabbratura nella fase difensiva, ha iniziato una marcia inarrestabile. Ha la rosa più profonda di tutti, è l’unica squadra con alternative valide in ogni reparto, l’unica con diversi giocatori di sicuro valore internazionale. Migliore attacco con 49 gol e seconda miglior difesa (15), una sola sconfitta su 19, contro la Lazio, in una partita rocambolesca e irripetibile. Per questo campionato, e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati